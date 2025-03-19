В Академическом суде появился первый подсудимый

Сегодня в Академическом районном суде началось рассмотрение первого уголовного дела. Как сообщили в пресс-службе облсуда, фигурант, Сергей Тарасов, обвиняется в краже аккумуляторных батарей с двух автомобилей, припаркованных в Академическом районе.
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