В Академическом суде появился первый подсудимый

Сегодня в Академическом районном суде началось рассмотрение первого уголовного дела. Как сообщили в пресс-службе облсуда, фигурант, Сергей Тарасов, обвиняется в краже аккумуляторных батарей с двух автомобилей, припаркованных в Академическом районе.