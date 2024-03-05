Астраханские полицейские будут ездить на хавейлах

Автопарк астраханской полиции пополнился новыми машинами. По федеральной программе «Безопасные качественные дороги» инспекторам отдельной специальной роты ДПС ГИБДД УМВД России по Астраханской области переданы 13 легковых автомобилей «Haval».
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