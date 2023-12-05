Ямал в восьмой раз принял участие во всероссийском фестивале энергосбережения и экологии #ВместеЯрче

Во всех муниципальных учреждениях образования и культуры состоялись тематические викторины, деловые и спортивные игры, квесты, конкурсы, флешмобы, выставки рисунков, экологические акции и встречи с представителями энергетических компаний.
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