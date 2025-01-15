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Вести Севастополь

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Информация МЧС России о ликвидации разлива мазута

Информацию об устранении последствий разлива мазута предоставили сотрудники МЧС России.В акватории вдоль берега, в том числе в портах Анапы и Севастополя: собраны 16,27 тонн нефтесодержащих отходов; использованы 925 килограмм сорбента; установлены 2 350 метров боновых заграждений, в том числе 2 140 метров вокруг кормы «Волгонефть-239».

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