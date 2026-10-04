В Самарской области пьяный водитель без прав перевернул машину с детьми

В Кинельском районе Самарской области поздно вечером 3 октября 2026 года 23-летний водитель «Лады Весты» без прав и в состоянии опьянения съехал в кювет на 40-м километре трассы Кинель — Богатое — Борское, после чего автомобиль перевернулся.
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