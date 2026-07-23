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Антикитайское решение Вашингтона поставит крест на продажах Mercedes-Benz в США

Антикитайское решение Вашингтона поставит крест на продажах Mercedes-Benz в США

Антикитайское решение американского Сената поставит крест на продажах Mercedes-Benz в США. Комитет по торговле одобрил законопроект, который ужесточает барьеры для китайских автопроизводителей на рынке страны, пишет Reuters.

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