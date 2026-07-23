Антикитайское решение Вашингтона поставит крест на продажах Mercedes-Benz в США

Антикитайское решение американского Сената поставит крест на продажах Mercedes-Benz в США. Комитет по торговле одобрил законопроект, который ужесточает барьеры для китайских автопроизводителей на рынке страны, пишет Reuters.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии