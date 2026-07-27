О’Салливан побеждает Лю Линьхао на Шанхай Мастерс 2026 (видео)

Шестикратный Чемпион мира Ронни О’Салливан с легкостью обыграл новичка тура Лю Линьхао со счетом 6-1 в первом раунде Shanghai Masters 2026 Ронни О’Салливан (фото: WST)Все новости турнира Результаты, турнирная таблица Все трансляции турнира Трансляции, расписание - 1/8 финала Трансляции, расписание - первый раунд Ронни О’Салливан комфортно провел матч, нокаутировав китайского 18-летнего снукериста Лю Линьхао со счетом 6-1 в первом раунде пригласительного турнира Шанхай Мастерс 2026.