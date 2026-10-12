Малинину вручили награду за Fair Play в Олимпийском музее в Лозанне

Американский фигурист Илья Малинин получил награду Fair Play за своё спортивное поведение на Олимпийских играх 2026 года в Италии.
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