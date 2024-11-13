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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Когда «Пари НН» станет коктейлем Молотова, будем довольны. Мы должны быть яркими и быть угрозой для больших и малых клубов». Директор клуба о работе Гончаренко

– Чего клуб хочет от Гончаренко в плане результата? – Двигаться вперед. Последние два года команда попадала в стыки и чудом оставалась в РПЛ.

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