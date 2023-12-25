«Обокрасть нищего»: сотрудничество Румынии и Молдавии по газу обогащает Европу

Степень «дружеских отношений» в Европе определяется возможностью безнаказанно изымать ресурсы друг у друга и когда в этот процесс включается очередной внешний претендент на развал экономики ради «европейского благополучия», то не всегда этот испытуемый может быть богатым.
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