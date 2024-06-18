Кто выиграет от отмены торгов долларами, ставки по ипотеке превысили 20%. Обзор Банки.ру

Банки выиграют от отмены биржевых торгов долларами и евро, пишут «Ведомости». Преимущество могут получить небольшие и средние российские кредитные организации, не находящиеся под санкциями и сохраняющие возможность проводить операции с внешними контрагентами, считают эксперты.
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