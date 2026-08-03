СВР РФ: Европа против вступления Украины в ЕС Российская внешняя разведка заявила, что европейские лидеры на самом деле против вступления .
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СВР РФ: Европа против вступления Украины в ЕС Российская внешняя разведка заявила, что европейские лидеры на самом деле против вступления .
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