В ГД внесли проект поправок в закон о выборах президента

Поправки в закон о выборах президента России внесены в Государственную Думу. Об этом в четверг, 5 октября, сообщил глава думского комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии