Гегемон на обочине: США не могут оставить Европу в пользу Азии

Соединенные Штаты стремятся сохранить свои интересы во всех трех этих жизненно важных регионах. Но, как неоднократно давали понять военные лидеры США, у страны нет ресурсов, чтобы сражаться с двумя крупными странами одновременно.
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