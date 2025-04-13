Освящение вербных ветвей состоялось: патриарх Кирилл в храме Христа Господня провел обряд освящения и высказал напутственную речь для православных Ольга БезродняяВ храме Христа Спасителя по случаю празднования Входа Господня в Иерусалим патриарх Кирилл совершил традиционное для праздника действие – освящение вербных и пальмовых ветвей.