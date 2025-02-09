Смехотерапия
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Смехотерапия

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Птиц по имени "Смерть" (юмористический рассказ)

Птиц по имени "Смерть" (юмористический рассказ)

  В знакомой ветклинике был мини-зоопарк. Собрался он из разных тварей, подобранных в печальном состоянии на улице добрыми прохожими, принесенными в клинику и там и оставленными (обожаю людей, кто делает добро наполовину!) Среди всех отличалась птица… ну, вероятнее всего это была птица.

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Комментарии
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Геннадий Б
Супер рассказ! Спасибо! Увидеть бы эту птичку!
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8 час.
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