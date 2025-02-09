Птиц по имени "Смерть" (юмористический рассказ)

В знакомой ветклинике был мини-зоопарк. Собрался он из разных тварей, подобранных в печальном состоянии на улице добрыми прохожими, принесенными в клинику и там и оставленными (обожаю людей, кто делает добро наполовину!) Среди всех отличалась птица… ну, вероятнее всего это была птица.