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Регионы России

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Бывший полицейский, подозреваемый в получении взятки, был арестован на 1 месяц и 25 дней

Бывший полицейский, подозреваемый в получении взятки, был арестован на 1 месяц и 25 дней

В Приморском крае продолжается борьба с коррупцией и преступностью. Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего инспектора дорожно-патрульной службы УМВД России по Надеждинскому району, подозреваемого в получении взятки.

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