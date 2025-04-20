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Андрей Воробьев поздравил жителей Подмосковья с Пасхой

Андрей Воробьев поздравил жителей Подмосковья с Пасхой

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил жителей региона с Пасхой. В этот особенный день, когда сердца наполняются верой и надеждой, он напомнил о главных христианских ценностях — любви, милосердии и умении прощать.

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