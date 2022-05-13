Махачев готов драться с Оливейрой в Бразилии

Занимающий четвертую строчку рейтинга легковесов американской лиги UFC Ислам Махачев, ранее бросивший вызов Чарльзу Оливейре на бой, который должен был пройти 22 октября в рамках UFC 281 в Абу-Даби, готов подраться с бразильцем на его территории.