Военные ВС России уничтожили РЛС и склад боевиков на южно-донецком направлении

РИА Новости/Сергей Бобылев Военные группировки войск "Восток" уничтожили радиолокационную станцию (РСЛ) и полевой склад снарядов боевиков ВСУ на южно-донецком направлении в зоне проведения спецоперации РФ (СВО).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии