Актриса Тулинова рассказала об усталости россиян от секса и перестрелок в сериалах

Российские зрители устали от секса, насилия и перестрелок в сериалах. Такое мнение в беседе с «Мослентой» высказала актриса Саша Тулинова, сыгравшая одну из главных ролей в российской версии турецкого сериала «Постучись в мою дверь».
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