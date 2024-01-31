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Царьград

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Из Эквадора. Б/У. Нобоа дал отповедь русским и намерен сбыть Киеву старый военный хлам

Из Эквадора. Б/У. Нобоа дал отповедь русским и намерен сбыть Киеву старый военный хлам

Президент Эквадора заявил, что старая техника достанется Украине.Новый президент Эквадора Даниэль Нобоа заявил, что старая советская и русская техника, что до сих пор хранится на складах страны, достанется Украине, несмотря на сопротивление России.

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