Из Эквадора. Б/У. Нобоа дал отповедь русским и намерен сбыть Киеву старый военный хлам

Президент Эквадора заявил, что старая техника достанется Украине.Новый президент Эквадора Даниэль Нобоа заявил, что старая советская и русская техника, что до сих пор хранится на складах страны, достанется Украине, несмотря на сопротивление России.
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