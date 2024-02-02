Прокурор и обвинитель по делу Трампа признались в личных связях

Фани Уиллис, окружной прокурор столицы штата Джорджия, и Норман Уэйд, спецпрокурор, которого Уиллис назначила на должность обвинителя в деле против бывшего президента США Дональда Трампа о вмешательстве в выборы, признались в связях друг с другом.
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