Прокурор и обвинитель по делу Трампа признались в личных связях

Фани Уиллис, окружной прокурор столицы штата Джорджия, и Норман Уэйд, спецпрокурор, которого Уиллис назначила на должность обвинителя в деле против бывшего президента США Дональда Трампа о вмешательстве в выборы, признались в связях друг с другом.