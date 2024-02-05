Бедный американский адмирал Ставридис, он так хотел пошутить, сарказм выразить!. А вместо этого взял и неожиданно сказал чистую правду: США нынче под санкциями.
Шаблон порвался: США нынче под санкциями
Комментарии
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ВС
Вадим Скоробогатов
США ОБОСРАЛИСЬ??????Пусть меняют памперсы...
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19 час.
Алексей Сафронов
"Так что это ещё раз к вопросу, как Россия может отвечать асимметрично. Дескать, а это же Иран, а не Россия?" пишет автор статьи. Это, если на самом деле так, говорит лишь о том, что Россия не способна к самостоятельным действиям в адрес врагов?! Подобное признание позорно и недостойно Великого Государства.
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19 час.
Ольга Иванова
Глупости какие! Зачем что-то делать самим, выбиваясь из сил, если компаньоны заинтересованы сами? Именно, Великое государство. И такой ход - не лай Табаки, а серьезная дипломатия.
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16 час.
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