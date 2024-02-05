Шаблон порвался: США нынче под санкциями

Алексей Сафронов

"Так что это ещё раз к вопросу, как Россия может отвечать асимметрично. Дескать, а это же Иран, а не Россия?" пишет автор статьи. Это, если на самом деле так, говорит лишь о том, что Россия не способна к самостоятельным действиям в адрес врагов?! Подобное признание позорно и недостойно Великого Государства.