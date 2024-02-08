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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Потребительские цены в Китае показали самый большой спад с 2009 года

Китайский индекс потребительских цен в январе показал самое большое падение с 2009 года. Экономика Китая нуждается в агрессивных шагах по борьбе с дефляцией, в противном случае она может попасть в нисходящую спираль, предупреждают эксперты.

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