Потребительские цены в Китае показали самый большой спад с 2009 года

Китайский индекс потребительских цен в январе показал самое большое падение с 2009 года. Экономика Китая нуждается в агрессивных шагах по борьбе с дефляцией, в противном случае она может попасть в нисходящую спираль, предупреждают эксперты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)