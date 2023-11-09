Волосы растут как на дрожжах…

Мумие для волос – невероятно полезное средство. После применетия замеченно: ускоренный рост волос; улучшение кровообращения в коже головы; пробуждение “спящих” волосяных луковиц; укрепление кутикулы волос; шелковистость и объем; блеск волос и легкость расчесывания; уменьшение жирности кожи головы.
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