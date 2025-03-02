Похищенных Давидом 16-летних девушек не признали пострадавшими

Вера Говоркова

Фашисты обливали генерала Карбышева ледяной водой пока он не погиб. Значит, по мнению этого следствия. они просто хулиганили? Зачем же нам праздновать 80-детие победы над фашизмом, если у нас вырастили своих и правоохранительная система их покрывает, а боевого генерала И. Попова отправили в СИЗО, чтобы там убить, так как он не виноват в том, в чем его обвиняют, но выпустить не хотят.