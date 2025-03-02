Русский компас Давид Анашкин. Фото: Свердловский областной суд. Давид любит пытать людей на автомойке.
Похищенных Давидом 16-летних девушек не признали пострадавшими
Комментарии
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Tania Еременко
Особенно на Урале, где правят такие, как Куйвашев, а Гарант народ не слышит.
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6 час.
Вера Говоркова
Фашисты обливали генерала Карбышева ледяной водой пока он не погиб. Значит, по мнению этого следствия. они просто хулиганили? Зачем же нам праздновать 80-детие победы над фашизмом, если у нас вырастили своих и правоохранительная система их покрывает, а боевого генерала И. Попова отправили в СИЗО, чтобы там убить, так как он не виноват в том, в чем его обвиняют, но выпустить не хотят.
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5 час.
Гулька
Эти нелюди должны быть приговорены к высшей мере, как фашисты! Смертную казнь пора вернуть!
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2 час.
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