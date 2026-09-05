В Надыме прошел традиционный парад-шествие в честь Дня города

В Надыме состоялся традиционный парад-шествие, посвященный празднованию Дня города. Капризы природы и дождь не испортили настроение участникам масштабного события, сообщил глава Надымского района Дмитрий Жаромских.
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