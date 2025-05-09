Подводные технологии нового поколения: Китайская субмарина «Синий кит» угрожает морскому господству США Ирэн Орлонская28 апреля 2025 года в китайском городе Чжухай был представлен новый проект, который может значительно изменить стратегическую обстановку на мировых морях.