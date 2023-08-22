Политнавигатор На форуме «Юг Молодой» в Бердянске стал свидетелем встречи молодежи из ЛДНР и двух новых регионов – Херсонской и Запорожской областей.
Ходят в российские школы, а по Сети учатся в украинских. Проблема с молодёжью новых территорий
Комментарии
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АП
Александр Петров
Если мы и сейчас идеологическое воспитание "заменим" российским прозападным "пофигизмом", которым занималась Россия, последние 30 лет, то, считай, что нынешнее поколение 15 - летних россиян и и молодёж " новых территорий" - будет потеряна БЕЗВОЗВРАТНО, а противостояние "донбасско - луганских" и "мелитопольских" - возрастёт до небес....
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9 час.
Александр Рожков
А какими идеями вдохновлена наша элита и наше политическое руководство, не подскажите? Какие философы у них в чести? Кто будет воспитывать? А кто будет перевоспитывать, например, нас с вами?
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9 час.
star
😁😅😆
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8 час.
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