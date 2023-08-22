Ходят в российские школы, а по Сети учатся в украинских. Проблема с молодёжью новых территорий

Если мы и сейчас идеологическое воспитание "заменим" российским прозападным "пофигизмом", которым занималась Россия, последние 30 лет, то, считай, что нынешнее поколение 15 - летних россиян и и молодёж " новых территорий" - будет потеряна БЕЗВОЗВРАТНО, а противостояние "донбасско - луганских" и "мелитопольских" - возрастёт до небес....

Александр Рожков

А какими идеями вдохновлена наша элита и наше политическое руководство, не подскажите? Какие философы у них в чести? Кто будет воспитывать? А кто будет перевоспитывать, например, нас с вами?