Закон и Порядок

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Ходят в российские школы, а по Сети учатся в украинских. Проблема с молодёжью новых территорий

Ходят в российские школы, а по Сети учатся в украинских. Проблема с молодёжью новых территорий

Политнавигатор На форуме «Юг Молодой» в Бердянске стал свидетелем встречи молодежи из ЛДНР и двух новых регионов – Херсонской и Запорожской областей.

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Комментарии
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АП
Александр Петров
Если мы и сейчас идеологическое воспитание &quot;заменим&quot; российским прозападным &quot;пофигизмом&quot;, которым занималась Россия, последние 30 лет, то, считай, что нынешнее поколение 15 - летних россиян и и молодёж &quot; новых территорий&quot; -  будет потеряна БЕЗВОЗВРАТНО, а противостояние &quot;донбасско - луганских&quot; и &quot;мелитопольских&quot;  - возрастёт до небес....
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9 час.
Александр Рожков
А какими идеями вдохновлена наша элита и наше политическое руководство, не подскажите? Какие философы у них в чести? Кто будет воспитывать? А кто будет перевоспитывать, например, нас с вами?
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9 час.
star
😁😅😆
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8 час.

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