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SPLETNIK

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Ксения Алфёрова вышла в свет на фоне беременности новой жены её экс-супруга Егора Бероева

Ксения Алфёрова вышла в свет на фоне беременности новой жены её экс-супруга Егора Бероева

52-летняя актриса Ксения Алфёрова пришла на премьеру картины "Охота на императора". Это её первых выход в свет после новостей о разводе с Егором Бероевым и о беременности его новой жены Анны Панкратовой.

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