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The Economist: Смекалистые украинские солдаты наперёд знают, в каких следующих «мешках» их будут убивать

The Economist: Смекалистые украинские солдаты наперёд знают, в каких следующих «мешках» их будут убивать

  ВСУ потеряли половину оккупированной территории в Курской области К середине декабря ситуация в Курской области стала катастрофической для ВСУ.

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АЛЕКСАНДР Крымский
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