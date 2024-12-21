2025 год станет годом агентов ИИ в приложениях Web3

Эксперты отрасли предсказывают взрывной рост искусственного интеллекта (ИИ) в приложениях Web3. К 2025 году в децентрализованных сетях может появиться более 1 миллиона ИИ-агентов, которые возьмут на себя управление криптовалютными ставками и торговлей на блокчейне.