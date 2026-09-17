Названа причина смерти актрисы Натальи Даниловой

Заслуженная артистка России Наталья Данилова умерла от рака. Об этом сообщило издание 7Дней.ru. Сердце актрисы остановилось 8 сентября.
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