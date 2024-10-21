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И пока на Ай- Петри выпал первый снег, виноградники Байдаркой долины ещё ждут золотую осень

И пока на Ай- Петри выпал первый снег, виноградники Байдаркой долины ещё ждут золотую осень

И пока на Ай- Петри выпал первый снег, виноградники Байдаркой долины ещё ждут золотую осень.На этой неделе в Крыму обещают потепление, так что бархатный сезон сменяет "очей очарование"подробнее>>> .

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