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Закон, порядок, государство

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Сотрудники уголовного розыска из Московской области задержали жителя Уфы, подозреваемого в телефонном мошенничестве

Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из МУ МВД России «Балашихинское» задержали в Уфе 36-летнего местного жителя, подозреваемого в мошенничестве.

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