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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Юрист Анцелиович о деле Валиевой: «Возможно, договорились озвучить результативную часть решения, без мотивов и подробностей»

Слушания по допинг-делу российской фигуристки завершились в середине ноября в Спортивном арбитражном суде (CAS).

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