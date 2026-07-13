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Аргументы недели

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Языковая реформа в Абхазии приостановлена

Языковая реформа в Абхазии приостановлена

Власти Абхазии отложили введение «языкового ценза» для кандидатов в депутаты парламента. Согласно инициативе президента Бадры Гунбы, экзамены на знание абхазского языка для граждан неабхазской национальности начнут действовать только с 2032 года, а не с 2027-го, как предполагалось ранее.

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