Языковая реформа в Абхазии приостановлена

Власти Абхазии отложили введение «языкового ценза» для кандидатов в депутаты парламента. Согласно инициативе президента Бадры Гунбы, экзамены на знание абхазского языка для граждан неабхазской национальности начнут действовать только с 2032 года, а не с 2027-го, как предполагалось ранее.