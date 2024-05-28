Попов как фигура для политического протеста

Борис Леонтьев

Есть чей-то протеже. Его нужно продвигать. Для этого хорошо бы ему для карьеры и будущих «ничтяков» иметь в деле запись об участии в боевых действиях и о том, что командовал отличным подразделением. 58-ая и боевая и отлично подготовлена и место командарма вовремя освободилось. «Ну как не порадеть родному человечку?» (с) А.Грибоедов. Ну, а что для этого боевого генерала в дерьмо мешают? Так он не кум, не сват, не брат и даже не свояк. Поживем - увидим, доживём -узнаем, кому должность освободили, и кто.🤫