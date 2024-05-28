Политика как он...
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Политика как она есть

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Попов как фигура для политического протеста

Попов как фигура для политического протеста

У нас есть три маршала Великой Победы - Жуков, Рокоссовский и Конев. И если в своё время Жуков не спас Конева от расстрела, во время Смоленского сражения немцы прорвали оборону, но Конев сумел избежать немецкого плена, выведя из окружения управление армии с полком связи.

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Комментарии
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Борис Леонтьев
Есть чей-то протеже. Его нужно продвигать. Для этого хорошо бы ему для карьеры и будущих «ничтяков» иметь в деле запись об участии в боевых действиях и о том, что командовал отличным подразделением. 58-ая и боевая и отлично подготовлена и место командарма вовремя освободилось. «Ну как не порадеть родному человечку?» (с) А.Грибоедов. Ну, а что для этого боевого генерала в дерьмо мешают? Так он не кум, не сват, не брат и даже не свояк. Поживем - увидим, доживём -узнаем, кому должность освободили, и кто.🤫
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4 час.
ВТ
Василий Топчий
🤷‍♂️
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2 час.
НС
Наталья Середа
Главное выяснить, кто сделал генерала Попова подсудимым.
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2 час.

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