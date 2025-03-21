Девушка удалила себе нос и сделала тату на глазах, чтобы стать человеком-зомби-кошкой

Айдин Мод сделала бесчисленное количество операций, в том числе удалила нос и носовые раковины, вставила имплантаты в лоб, сделала многочисленные татуировки и "скарификацию", а также татуировки на глазах.
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