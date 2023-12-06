Собянин рассказал о ходе развития территории бывшего Тушинского аэродрома

В Тушино построены храм и теннисный центр В рамках комплексного развития территории бывшего Тушинского аэродрома на Волоколамском шоссе построены духовно-культурный центр с храмом святого Владимира и четырехэтажный теннисный центр.
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