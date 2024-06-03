«Это не просто автомобиль, это крепость на колесах», — представлена бронированная Toyota Tundra

Inkas Armored представила бронированный автомобиль на базе пикапа Toyota Tundra. Производитель заявил, что он создан специально для обеспечения защиты уровня BR6+ от выстрелов из винтовок и взрывов ручных гранат.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии