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Медвежий угол

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Норвежские солдаты готовятся ко встрече с русскими. Начали с собственных похорон

Норвежские солдаты готовятся ко встрече с русскими. Начали с собственных похорон

(самое главное пусть места под обширные кладбища заранее приготовят)  NRK сообщает, что норвежские солдаты начали проводить тренировочные похороны, опасаясь обострения украинского конфликта и прихода русских солдат.

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Комментарии
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Евгений Мангуш
Вот теперь стало ясно почему у ВСУ не заладился контрнаступ
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5 час.
Вячеслав Гришин
Норвеги сразу контротступ готовят?
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4 час.
Владимир Соловьев
ОНИ, В СЛУЧАЕ ВОЙНЫ, ПРЕДЪЯВЯТ СЕБЯ В НАТО КАК ПОХОРОНЩИКИ, НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ!
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2 час.

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