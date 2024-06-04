В Великом Новгороде Баронов бросался на проезжающие автомобили

Инцидент произошёл в ночь с 16 на 17 марта 2024 года. Всё началось с того, что сотрудники ДПС увидели на Большой Санкт-Петербургской улице нетрезвого молодого человека, который, как сказано в документах, «находился на проезжей части вне пешеходного перехода, при этом бросался на проезжающие автомобили».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии