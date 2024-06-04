Провинция.ру
Свежие новостиMain
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Провинция.ру

222 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Ded
    Да и бабла заработать . А статья пустая .Страшное пророчес...
  • Людмила Лиханова (Беговщиц)
    Статья ни о чем. Лишь бы привлечь внимание громким именем. Лучше бы эта мразь рассказала о СВОЕЙ судьбе, а она будет ...Страшное пророчес...
  • Александр Лагуткин
    Да и х... на них!  У нас если кто и пострадал, то только питерские проститутки. Ну, эти-то перебьются.   Зато финны т...Финны больше не п...

В Великом Новгороде Баронов бросался на проезжающие автомобили

В Великом Новгороде Баронов бросался на проезжающие автомобили

Инцидент произошёл в ночь с 16 на 17 марта 2024 года. Всё началось с того, что сотрудники ДПС увидели на Большой Санкт-Петербургской улице нетрезвого молодого человека, который, как сказано в документах, «находился на проезжей части вне пешеходного перехода, при этом бросался на проезжающие автомобили».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх