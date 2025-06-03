«Целовался, трогал»: мигранта задержали за насилие над школьницей на севере Петербурга Приезжего, подозреваемого в домогательствах к юной петербурженке, доставили в отдел полиции Выборгского района.
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«Целовался, трогал»: мигранта задержали за насилие над школьницей на севере Петербурга Приезжего, подозреваемого в домогательствах к юной петербурженке, доставили в отдел полиции Выборгского района.