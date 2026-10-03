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Кабмин предложил создать реестр похищенных культурных ценностей

Кабмин предложил создать реестр похищенных культурных ценностей

Законопроект о создании единой автоматизированной системы поддержки оказания государственных услуг в сфере культуры внесен в Госдуму правительством России, информация об этом опубликована 3 октября в электронной базе нижней палаты парламента.

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