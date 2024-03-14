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Суд заочно арестовал бывшего гендиректора «Ленфильма» Федора Щербакова

Суд заочно арестовал бывшего гендиректора «Ленфильма» Федора Щербакова

Мера пресечения ему избрана в рамках дела о вымогательсве у топ-менеджера «Ростеха» Василия Бровко и гендиректора ПАО «Россети» Андрея РюминаТверской суд Москвы санкционировал заочный арест экс-гендиректора киностудии «Ленфильм» Федора Щербакова в рамках дела о вымогательстве у топ-менеджера «Ростеха» Василия Бровко и гендиректора ПАО «Россети» Андрея Рюмина.

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