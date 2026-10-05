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Euro falls to lowest level against U.S. dollar since May 2025

The Euro fell below $1.12 amid fears that France's debt pile and Spain's inability to pass reforms could undermine the stability of the Eurozone.

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