📞 Волонтёры помогают «Крымэнерго» принимать звонки от пострадавших в ходе урагана Крымские волонтёры работают в колл-центрах ГУП РК «Крымэнерго», чтобы помочь сотрудникам предприятия справиться с огромным количеством заявок.
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