Падение империи

США, недалекое будущее. Американский президент (Ник Офферман) узурпировал власть, объявив о третьем президентском сроке, распустил ФБР, стал преследовать представителей прессы и начал применять военную силу против гражданского населения.
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