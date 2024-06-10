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pisec

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Падение империи

Падение империи

США, недалекое будущее. Американский президент (Ник Офферман) узурпировал власть, объявив о третьем президентском сроке, распустил ФБР, стал преследовать представителей прессы и начал применять военную силу против гражданского населения.

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